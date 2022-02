Skifahrer lag in Seefeld leblos auf der Piste: Polizei sucht Zeugen

Seefeld in Tirol – Nach Zeugen eines Vorfalls im Skigebiet Seefeld-Rosshütte am Donnerstagvormittag sucht aktuell die Polizei. Kurz nach 10 Uhr wurden Skifahrer auf der Familienabfahrt auf einen leblosen Mann aufmerksam, der auf der Piste lag. Eine zufällig anwesende Krankenschwester reanimierte den 67-jährigen Schweizer bis die Rettungskräfte eintrafen und ihn mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck brachten.