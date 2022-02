Autofahrerin (20) prallte in Kirchberg gegen Tunnelwand

Kirchberg in Tirol – Ins Krankenhaus St. Johann musste am Donnerstag eine 20-jährige Autofahrerin eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Die Slowakin war gegen 11.30 Uhr in Kirchberg auf der Brixentalstraße (B170) unterwegs, als sie kurz vor dem zweiten Umfahrungstunnel Schnee auf der Fahrbahn bemerkte und abbremste. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Betonwand des Tunnels.