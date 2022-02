Verpatzter Auftakt: Tirolerin Flock nach erstem Skeleton-Tag nur Zwölfte

Vielleicht kam auch deshalb am Freitag eine gewisse Nervosität hinzu. Gleich der erste Lauf ging in Yanqing als 14. ziemlich in die Hose, die leichte Verbesserung in Lauf zwei half nicht viel weiter. "Es hat nicht gepasst, war im Großen und Ganzen von oben bis unten sehr fehlerhaft", gestand Flock im ORF-Fernsehen. "Sie versuche, dennoch dran zu bleiben. "Ich werde trotzdem versuchen, morgen alles zu geben. Wir konzentrieren uns auf den gesamten Prozess und der ist erst morgen nach dem vierten Lauf vorbei", meinte die dreimalige Europameisterin.