Verpatzter Auftakt: Tirolerin Janine Flock nach erstem Skeleton-Lauf nur 14.

Yanqing - Janine Flock ist der Einstieg in den olympischen Skeleton-Bewerb der Frauen nicht nach Wunsch gelungen. Die 32-jährige Tirolerin musste sich am Freitag im Eiskanal in Yanqing zum Auftakt mit der 14. Zeit begnügen, ihr Rückstand auf einen Medaillenrang betrug vor dem zweiten Lauf (04.00 Uhr MEZ) 0,38 Sekunden. Schnellste auf der schwierigen Bahn war überraschend die Kanadierin Mirela Rahneva vor der Australierin Jaclyn Narracott (+0,02 Sek.) und der Chinesin Zhao Dan (+0,23).