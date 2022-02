Androsch: „SPÖ-Spitze soll dringend Portugiesisch lernen“

Wien – Österreich befinde sich in einer anhaltenden Krise. „Das Pandemiemanagement“, so beurteilt es der Industrielle, ehemalige Banker und langjährige SPÖ-Finanzminister (1970 bis 1980) Hannes Androsch, „der Bundesregierung war und ist dürftig.“ Er wirft im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung vor allem der ÖVP vor, dass sie geglaubt hatte, „die Krise für sich als Chance zu nützen, in dem sie all ihr Handeln verparteipolitisierte“.