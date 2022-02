TT-Analyse: Ungelöstes Wolfsproblem verlangt nach Kreativität

Jahr für Jahr gibt es in Tirol nicht nur mehr Wölfe, es steigen auch die Nutztierverluste rasant. Alleine von 2020 auf 2021 haben sich diese verdoppelt. Und auch heuer wird es ähnlich weitergehen – Herdenschutzprojekte im Oberland hin oder her. Die ersten Erkenntnisse dazu lesen sich im aktuellen Beutegreifer-Jahresbericht des Landes nämlich wenig optimistisch. Zu teuer, zu arbeitsaufwändig, nicht rentabel. Es scheint schon jetzt der Beweis gelungen, dass der von Umweltschutzorganisationen immer wieder heftig geforderte Herdenschutz auf Dauer nicht umsetzbar ist.

Eine perfekte Lösung gibt es nicht, denn auch die von der anderen Seite vehement verlangte Jagd auf den Wolf wird das Problem nicht aus der Welt schießen können. Selbst wenn Tirol sämtliche Artenschutzbestimmungen aushebeln könnte und versuchen würde, jeden Wolf zu erlegen, der eine Pfote in dieses Land setzt – es wird sich kaum unter den Rudeln herumsprechen. Und davon gibt es rund um Österreich mittlerweile viele. Der Wolf ist zurück und er hält sich nicht an menschliche Grenzen. Weder was das Territorium betrifft, noch was die Jagd auf Nutztiere angeht.