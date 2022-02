Firmen benachteiligt? COFAG wehrt sich gegen Vorwürfe

Wien – Die Beratungsfirma Finanzombudsteam will die Möglichkeit einer Amtshaftungsklage prüfen, da aus ihrer Sicht rund 15.000 seit 2019 neu gegründete Firmen bei den Förderrichtlinien der Covid-Hilfen benachteiligt wurden. In diesem Kontext kritisiert Finanzombudsteam auch die zu geringe Personalausstattung der COFAG und die lange Dauer der Bearbeitung von Anträgen. In einer Stellungnahme wehrt sich die Covid-19-Finanzierungsagentur nun dagegen und verweist generell darauf, dass es durchaus komplexe Fälle gebe, die mehr Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Agentur sei aber – innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien – immer bemüht, auch in Sondersituationen Lösungen im Sinne der Unternehmen zu finden.