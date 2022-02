Audiovisueller Städtetrip im Audioversum: Ohren, die Augen machen

Innsbruck – Gerade in Zeiten des Lockdowns seien ihr Hunde immer mehr ans Herz gewachsen, sagt die Wiener Künstlerin Deborah Sengl, weshalb sie dem achtköpfigen menschlichen Personal ihrer SenCity auch Hundeköpfe verpasst hat. Dem jugendlichen Heavy-Metal-Fan etwa den einer Bulldogge, während der lässige Samuel Schall zum Dackel, die Kathi Lärm zum Hush Puppy. die Vicky Fanfare zum Husky wird. Eine Welt bevölkernd, die ebenso neu wie alt bzw. in der Zukunft angesiedelt ist, exotisch und dann doch wieder sehr heimatlich – etwa durch ein Bild des Goldenen Dachls – zu sein scheint.

Als begnadete Spielerin mit Identität und Täuschung lässt Sengl die Protagonisten ihrer Geschichten gern in die Leiber von Tieren schlüpfen. Bei ihrer 43-teiligen skulpturalen bzw. malerischen Inszenierung „Der letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus vor fast vier Jahren beim Forum Alpbach etwa in jene von Ratten. Und da die Attersee-Schülerin es liebt, sich in ihr fremden Formaten immer wieder neu zu erfinden, hat es sie sehr gereizt, gemeinsam mit den Sound-Künstlern Peter Kollreider und Thomas Aichinger für das Audioversum einen audiovisuellen Städtetrip zu erfinden. Noch dazu, dass sie selbst fast pathologisch geräuschempfindlich, die Welt ihr oft viel zu laut sei, so Sengl.