Vier Coronafälle im Team: Schwaz-Spiel gegen Tabellenführer Hard verschoben

„Wir haben bei Routine-Tests leider positive Fälle entdeckt und mit vier Betroffenen ist von der Anzahl her ein kritischer Punkt erreicht“, begründete der sportliche Leiter Thomas Lintner. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Unabhängig davon gastiert das Future Team am Samstag in Lauterach (18 Uhr), med-alp Innsbruck empfängt am Sonntag (16 Uhr) Schlusslicht Salzburg. (ben)