Rapid-Coach Feldhofer weiß, wie man die Salzburger Bullen bändigt

Wien – Viel spricht nicht für einen erfolgreichen Jahresstart von Rapid in die Fußball-Bundesliga. In der Vorwoche setzte es im Cup-Viertelfinale ein bitteres Heim-1:2 gegen den TSV Hartberg, nun wartet am Freitag (19.30 Uhr, live und frei empfangbar auf Sky) wieder im Allianz Stadion ein zuletzt übermächtiger Kontrahent. Gegen Red Bull Salzburg gelang in den vergangenen 22 Meisterschaftsduellen nur ein Sieg, dazu kommen in jüngerer Zeit noch vier Niederlagen im Cup.