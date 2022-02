Leitstelle Tirol verzeichnete 2021 zwei Millionen Aktivitäten

Innsbruck – Bei der Leitstelle Tirol sind im Jahr 2021 zwei Millionen Notrufe, Anrufe und digitale Meldungen eingegangen, was einer Steigerung von 150 Prozent zum Vorjahr (812.000) und von 300 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 (503.000) entspricht. Die Verantwortlichen sprachen im am Freitag veröffentlichten Jahresrückblick von einem „noch nie da gewesenem Arbeitsumfang", und führten diesen vor allem auf die Coronapandemie zurück.

„Die Leitstelle Tirol hat neben den Kernaufgaben 'Annahme und Disposition von Notrufmeldungen in Tirol' auch die technische Durchführung der Corona-Dienste wie zum Beispiel www.tiroltestet.at zur Verfügung gestellt", führte der Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, Bernd Noggler, aus. Am „Spitzentag" in puncto Telefonate, dem 8. November, gingen 5317 Anrufe bei der Leitstelle ein. Es war der arbeitsintensivste Tag für die Gesundheitsberatung 1450 im Jahr 2021 – sie bearbeitete an diesem Tag 3384 von 3921 eingehenden Anrufen.