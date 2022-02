Autobahnauffahrt Innsbruck-Süd Richtung Brenner für eine Woche gesperrt

Innsbruck – Ab 14. Februar ist die Autobahnauffahrt in Richtung Brenner an der Anschlussstelle Innsbruck-Süd für eine Woche gesperrt. Das berichtet die ASFINAG am Freitag in einer Aussendung. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Sillbrücke, die nach der Winterpause wieder aufgenommen werden.