Österreich führt die Blech-Wertung an: Gleich sechsmal auf Rang vier

Peking – Österreichs Sportfans dürfen sich über eine sehr erfolgreiche erste Woche bei den Olympischen Spielen freuen. Bis Freitag hat das ÖOC-Team bereits 14 Medaillen geholt, darunter vier in Gold. An zusätzlichem Edelmetall waren die rot-weiß-roten Sportler oft knapp dran, in der undankbaren "Blechwertung" ist Österreich sogar in Führung. Sechsmal blieb den heimischen Sportlern bisher nur Rang vier.