„How will I know": Das große Whitney-Houston-Quiz zum 10. Todestag

Whitney Houston – auch „The Voice" – genannt, zählt zu den größten Stimmen, die die Musikwelt je gehört hat. Den Höhepunkt ihrer Karriere erlebte die Sängerin in den 80er- und 90er-Jahren. Danach schrieb die Soul-Diva eher mit Skandalen Schlagzeilen. Am 11. Februar 2012 starb Whitney Houston an einer Drogenüberdosis in der Badewanne eines Hotels. Wie gut kennen Sie die Soul-Diva?