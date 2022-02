EU-Staaten billigen Milliardenhilfe für die ukrainische Wirtschaft

Brüssel – Die EU-Staaten wollen Milliardenhilfen für die Ukraine bereit stellen. Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer in Brüssel stimmten am Freitag einem Vorschlag der EU-Kommission zu. Demnach soll die Ukraine weitere Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erhalten. "Ziel ist es, rasche Unterstützung in einer akuten Krisensituation zu leisten und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu stärken", teilte der Rat der EU-Staaten mit.