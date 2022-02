Rodler gerieten in Kals auf Skipiste: Zwei Urlauber schwer verletzt

Kals – Sechs Urlauber rodelten am Freitag im Skigebiet Kals am Großglockner über den Rodelweg, der gleichzeitig ein Skiweg ist, talwärts. Doch dann bog die Gruppe falsch ab. Die Deutschen gerieten in ein Steilstück der Piste. Eine 24-Jährige und ein 55-Jähriger verloren die Kontrolle über ihre Rodeln. Beide prallten gegen einen Fangzaun.