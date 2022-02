US-Dopingjäger: Fehler im Doping-Fall Walijewa ist „unentschuldbar"

© Valery Sharifulin via www.imago-images.de

Noch ist offen, ob Kamila Walijewa weiter an den Winterspielen teilnehmen darf.

Der positive Befund von den russischen Meisterschaften am 25. Dezember auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin war nach Angaben der russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) erst am 7. Februar, also kurz nach dem olympischen Team-Wettbewerb, vom Stockholmer Testlabor übermittelt worden. Dies sei "unentschuldbar" und ein "katastrophaler Fehler des Systems", schimpfte Tygart.