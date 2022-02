Mann verweigert Aussage: Schüsse in Wörgl bleiben mysteriös

Patronen sichergestellt: Mit einem Gewehr hatte ein Wörgler in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus herumgeschossen. © zoom.tirol

In der Nacht zum Mittwoch waren in einem Wörgler Wohnhaus Schüsse zu hören. Ein 42-Jähriger war laut Polizei zuvor erst mit seiner Nachbarin in Streit geraten, hatte diese bedroht und darauf mehrfach sein Gewehr abgefeuert – die TT berichtete. Ein Projektil durchschlug dabei die Türe, hinter welcher die Nachbarin stand. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs. Gestern war erstmals eine Einvernahme des 42-Jährigen durch den Haft- und Ermittlungsrichter am Landesgericht möglich. Die Schüsse bleiben jedoch weiterhin mysteriös: „Der Mann hat die Aussage verweigert“, so gestern der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Auf Antrag wurde jedoch noch gestern die Untersuchungshaft über den Gewehrschützen verhängt.

Bei Suchtgiftdelikten ist eines sicher: Irgendwann fliegt man damit auf. Das liegt am großen Abnehmerkreis von Dealern. Schnappt die Polizei einen oder den Dealer selbst, dürfen sich übrige auch nicht mehr lange in Sicherheit wiegen. So leugnete gestern am Landesgericht ein Gastronom umsonst, dass er von einem dazu Geständigen 400 Gramm Kokain übernommen hätte. Die Aussage des Lieferanten war jedoch durch und durch glaubhaft. Auch einen Eigenkonsum in dieser Menge gestand Richterin Helga Moser innerhalb eines Jahres nicht zu. Aus früheren Aussagen bei der Polizei zum Verbrauch errechnete Moser allein den Konsum von 160 Gramm. Der Rest war Drogenhandel. Zugunsten des Angeklagten ergingen letztlich für „jedenfalls“ verdealte 100 Gramm Kokain mit angenommenem Reinheitsgrad von gerade 20 Prozent 10.800 Euro Geldstrafe. Für diesen Betrag erbat sich der Gastronom doch noch Bedenkzeit.