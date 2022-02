Zivildienst bei den jungen Tirolern weiter hoch im Kurs

Innsbruck – In Tirol wurden vergangenes Jahr 1216 Zivildiener zugewiesen – das entspricht dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der anerkannten Zivildienst-Einrichtungen blieb mit 188 ebenfalls gleich. Der größte Teil der Zivildiener in Tirol – nämlich 43,4 Prozent – war im Rettungswesen eingesetzt, 22,4 Prozent in der Sozial- und Behindertenhilfe. 18,4 Prozent wurden einer Einrichtung in der Altenbetreuung zugewiesen, 6,4 Prozent leisteten ihren Zivildienst in Krankenanstalten, 2,4 Prozent Landwirtschaftliche Betriebshilfe.