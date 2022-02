Hilfe für Tiroler Jugendliche, wenn’s daheim nicht mehr geht

Beides sind Einrichtungen, die laut LR Gabriele Fischer vom Land unterstützt werden, weil Kinder und Familien einen wichtigen Platz in der Landespolitik einnehmen. „Wir lassen sie nicht alleine“, meinte Fischer bei einer Pressekonferenz, bei der die Einrichtungen vorgestellt sowie ein Ausbau der längerfristigen Wohnmöglichkeiten angekündigt wurden. In betreuten Wohnformen werden Jugendliche individuell begleitet, sie erleben dort oft zum ersten Mal Kontinuität und Struktur, so Fischer.

Verlässlicher Partner ist dabei die Stadt Kufstein, die nicht nur Räume finanziert, sondern auch beim Anmieten behilflich ist. Laut Bürgermeister Martin Krumschnabel ist das Engagement Vize-BM Brigitta Klein zu verdanken, die 2013, also in er vergangenen Amtsperiode, in der die Parteifreien noch keine Mehrheit im Stadtrat hatten, „auch viel Überzeugungsarbeit dafür leisten musste“. Er wünscht sich einen bezirksweiten finanziellen Schulterschluss. „Es gibt auch am Land nicht nur eine heile Welt“, verweist er darauf, dass diese Einrichtungen nicht nur Kufsteinern nützen. (wo)