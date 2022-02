Kompakt-SUV Tonale: Und Alfa bewegt sich doch

Das Fahrzeug ist 4,53 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,60 Meter hoch, von der Größe her orientiert sich der Hochbeiner folglich an Bestsellern wie dem VW Tiguan. Bei der Formensprache jedoch pflegt der Tonale das Mediterrane, bezeichnenderweise gibt es den Selbstbewusstsein vor sich hertragenden Scudetto-Kühlergrill und die jeweils dreistrahligen, die Horizontale prägenden Frontscheinwerfer. Alfa geht hier mit der Zeit, verwendet adaptives Voll-LED-Matrixlicht mit verschiedenen Funktionen, um etwa andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Die Dachlinie sinkt hinten leicht ab und geht über in ein schräg stehendes Heckfenster. Innen steht, ganz der Zeit entsprechend, der Fokus auf Digitalisierung. Zwei Bildschirme ziehen die Aufmerksamkeit an sich, einer ist für das Instrumentarium gedacht, ein zweiter, mit Berührungsfunktionen bedacht, widmet sich dem Infotainmentsystem. Dieses verfügt unter anderem über das Alexa-Sprachbediensystem, das von Amazon stammt.