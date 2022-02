Junta in Myanmar kündigte Amnestie für mehr als 800 Gefangene an

Massenentlassungen an hohen Feiertagen sind in Myanmar üblich: Aktivisten glauben, dass damit in den Gefängnissen Platz für politische Gefangene geschaffen wird.

Myanmar – Anlässlich des Tages der Einheit in Myanmar hat die Militär-Junta eine Massenamnestie für mehr als 800 Gefangene angekündigt. Ein entsprechender "Begnadigungserlass" sehe die Freilassung von 814 Gefangenen vor, erklärte Junta-Chef Min Aung Hlaing am Samstag. Der Tag der Einheit wird in Myanmar alljährlich am 12. Februar begangen.