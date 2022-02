Haie sind nach Pleiten auf Tauchstation: „Es ist brutal enttäuschend“

Nach zwei trainingsfreien Tagen wartet am Dienstag gegen Bozen das nächste Match. Ein Blick auf die Tabelle offenbart, dass die Haie (fast) alle der letzten fünf Spiele für einen Platz in den Pre-Play-offs (7.–10.) gewinnen müssen. Es hilft nur arbeiten und auch beten. Nüchtern betrachtet sieht aber vieles nach einer weiteren Saison in Serie ohne Play-off-Teilnahme (zuletzt 2018) aus. „Viele haben uns abgeschrieben und das tut vor allem jenen weh, die weiter bei den Haien an Bord bleiben“, merkt Pedevilla an. Gerüchte, dass Topscorer Tim McGauley in der nächsten Saison über dem Brenner in Südtirol agieren könnte, tragen zur Stunde auch nicht unbedingt zur Leistungssteigerung bei.