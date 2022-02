Mazda CX-5: Vor der großen Premiere noch mehr Vielfalt

Doch bevor es so weit ist, sind Updates angesagt. Gleich drei erfolgreiche Baureihen erhalten Auffrischungen zum Jahrgang 2022. Am umfangreichsten fallen die beim bewährten CX-5 aus, wobei besonderer Wert auf Verbesserungen im Komfort und in der Sicherheit gelegt wurde. Am auffälligsten sind die Retuschen in der Frontpartie (Kühlergrill, Stoßfänger, Lichtsignatur) sowie neue 17- und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Innen wurde die Geräuschdämmung optimiert, die Sitze sind ergonomischer, in der Mittelkonsole ist kabelloses Laden des Smartphones möglich, das mit Mazdas Connect-System gekoppelt werden kann (Android Auto/Apple Car Play). Bei den Fahrassistenten wurde der Stauhelfer erweitert, der selbstständig beschleunigt, bremst und lenkt. Das Matrix-LED-Licht wurde ebenfalls verfeinert (auf 20 LED-Lichtblöcke).