Studie belegt Gewalt und Missbrauch an katholischem Internat in Trier

Bonn – Am früheren Internat Albertinum der deutschen Diözese Trier haben viele Buben laut einer unabhängigen Studie körperliche und psychische, manche auch sexualisierte Gewalt erlebt. In dem am Freitag in Trier vorgestellten Abschlussbericht heißt es laut Kathpress: "Die Ergebnisse der Aufarbeitung lassen keinen Zweifel daran, dass Gewalt während des Aufenthalts im Internat Albertinum Gerolstein zentraler Bestandteil des Alltags vieler Jungen war."