Auto fing Feuer: Lenkerin warnte 64-Jährigen an der Mautstelle Schönberg

Schönberg – Am Samstagvormittag fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf der Brennerautobahn (A13) in Richtung Süden. Als er sich gegen 9.40 Uhr an der Mautstelle Schönberg einreihte, stieg ihm plötzlich ein ungewöhnlicher Geruch in die Nase. Gleichzeitig bemerkte ein nachfolgende Lenkerin, dass Rauch aus dem Fahrzeug des Mannes aufstieg. Die Frau stieg aus, ging zu dem Fahrer und warnte ihn. Sie alarmierte auch gleich die Feuerwehr.