Skifahrerin bei Lawinenabgang im Kaunertal kurzzeitig verschüttet

Kaunertal – Gemeinsam mit einem 41-Jährigen befand sich am Samstagnachmittag eine 36-Jährige am Kaunertaler Gletscher im freien Skiraum. Die beiden Skifahrer fuhren gegen 15.10 Uhr in einen steilen, fesldurchsetzten Nordhang ein. Der Mann war als Erster unterwegs und blieb am Auslauf des Hangs stehen. Nach einigen Schwüngen seiner Begleiterin löste sich unterhalb von ihr eine Schneebrettlawine.