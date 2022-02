Leutasch – Zwei Einbrüche in der Nacht auf Samstag in Leutasch beschäftigen derzeit die Polizei. Unbekannte brachen in zwei Hotels ein. Sie stahlen zwei Sparschweine mit Trinkgeld, zwei Geldtaschen und einen Tresor. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)