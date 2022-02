Traktor-Weltrekord: Mega-Konzert der „Dorfrocker“ in Brasilien

Nach mehr als 100 Traktorkonzerten im vergangenen Jahr in Deutschland krönte die Partyrock-Band jetzt ihre Traktor-Tour auf internationalem Terrain. In Brasilien kamen 3000 Menschen mit 1500 Traktoren zu einem umjubelten Konzert.

Und solche „Kings of the Road“ sind eben nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern auch in der brasilianischen Gemeinde Entre Rios. Dort wurde man über die sozialen Netzwerke auf den Erfolg der Dorfrocker aufmerksam, weshalb es auch zur Anfrage an die drei Brüder Markus, Phi­lipp und Tobias Thomann kam, zusammen mit ihrer Band in Brasilien aufzutreten.