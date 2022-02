Fischotter im Alpenzoo: Auch im kalten Wasser fühlen sie sich wohl

Fischotter, Wassermarder, wissenschaftlich „Lutra lutra“, was zu Deutsch „Wassertier“ bedeutet – das sind die Namen des Marders, der so viel Zeit im Wasser verbringt. Was macht er da? „Er ist ständig auf Suche nach seiner Leibspeise. Und das sind Fische. Aber auch Wasserschnecken, Enten, Muscheln, Frösche und Krebse mag er sehr gern, wenn er beim Fischfang keinen Erfolg hat“, erzählt Corina Lang vom Alpenzoo.

Am liebsten geht er auf die Jagd, wenn er sich ungestört fühlt, und dies fällt meistens in die Dämmerungs- bzw. Nachtstunden. Aber wie soll er denn da Fische sehen? „Ganz einfach: Vielleicht sind dir schon einmal die unzählig vielen „Schnurrhaare“ im Gesicht des Fischotters aufgefallen. Schnurren kann der Fischotter nicht, deswegen nennt man sie bei ihm auch Tasthaare oder Vibrissen. Diese hat der Fischotter nicht nur im Gesicht, sondern auch an Ellenbogen und Vorderpfoten. So kann er sich hervorragend bei Dunkelheit und trübem Wasser orientieren und Fische ,erriechen“, sagt Corina.