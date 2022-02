Feller übte scharfe Kritik: "Der erste Durchgang war komplett verantwortungslos"

Stefan Brennsteiner (AUT/nach 2. Halbzeitrang 27.): "Das Skifahren war ganz okay, aber im zweiten Lauf war es von oben weg nicht das Gelbe vom Ei. Das hat sich nicht gut angefühlt. Der Mittelteil war okay, doch dann verhasple ich mich herunten so blöd, bekomme die Ski übers Kreuz, es hat sie mir im Schwungansatz verschlagen. Als ich stürzte, war ich rund drei Zehntel hinten, ich weiß nicht, was möglich gewesen wäre. Aber so ist Skisport. Es tut weh, aber es gibt schlimmere Sachen. Gut, dass mein Skifahren wieder auf einem anderen Level ist als noch in Adelboden. Aber jetzt liege ich wieder daneben, aber aus einem blöden Umstand heraus. Es kommt mir nicht vor, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich hoffe, dass ich im Teambewerb noch eine gute Rolle spiele."