Experten rechnen mit Antreten Van der Bellens bei Präsidentschaftswahl

Wien – Bundespräsidenten dürfen sich laut Verfassung für eine zweite Amtsperiode im Anschluss an die ersten sechs Jahre in der Hofburg bewerben. Diese Möglichkeit haben so gut wie alle genützt. Nur eines der bisher acht direkt gewählten Staatsoberhäupter verzichtete: Kurt Waldheim trat 1992 nicht noch einmal an, nachdem die Diskussion über seine NS-Vergangenheit 1986 große Gräben aufgerissen hatte. Der erste Präsident, Theodor Körner, starb vor Ende der ersten Periode.