Fillon Maillet erobert zweites Biathlon-Gold, Tiroler Leitner feiert "Wiederauferstehung"

Breit grinsend ließ sich der Franzose als Nachfolger seines zurückgetretenen Landsmanns Martin Fourcade mit goldener Sonnenbrille ablichten. Fillon Maillets Ausbeute in China ist formidabel: Gold im Einzel, Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und Silber in der Mixed-Staffel. Im Massenstart und der Männer-Staffel am Dienstag scheinen zwei weitere Medaillen möglich. Als Zweiter des Sprints setzte sich der 29-Jährige diesmal vor dem Sprint-Dritten Tarjei Bö (NOR/+28,6) durch.