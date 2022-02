Wie 2018 nur Blech: Eisschnellläuferin Herzog erneut knapp an Medaille vorbei

Peking ‒ Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking am Sonntag erneut Edelmetall über 500 m knapp verpasst. Wie vor vier Jahren in Pyeongchang belegte die 26-jährige Tirolerin Rang vier, auf Edelmetall fehlten der ihr 7/100 Sekunden ‒ 2018 waren es 17/100. Gold holte die US-Amerikanerin Erin Jackson in 37,04 Sekunden vor der Japanerin Miho Takagi (+0,08 Sek.), Bronze sicherte sich die Russin Angelina Golikowa (0,17).