Nationalpark Hohe Tauern forscht zum Klimawandel

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das neue Forschungskonzept 2021+, das Nationalparkdirektor Hermann Stotter samt Team gemeinsam mit LHStv. Ingrid Felipe in Matrei präsentierte. Das Konzept läuft bis 2031 und gilt ebenso für den Kärntner und Salzburger Anteil am Nationalpark Hohe Tauern.

Die erwähnte Biodiversität, also die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt, ist ein inhaltlicher Schwerpunkt im neuen Konzept, ebenso wie die Begleitforschung zum Park-Management, den gesellschaftlichen Anforderungen an das Schutzgebiet oder der Weiterentwicklung und Anwendung alter und neuer Technologien und Verfahren.

Die Hohen Tauern seien schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Ort der Forschung gewesen, heißt es im Vorwort zum neuen Konzept. Die Forschungsarbeit in Nationalpark sei ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung des österreichischen Naturerbes und Kulturerbes. Durch sie könne man Entwicklungen besser verstehen und Natur und Landschaft dadurch auch besser schützen. (TT, co)