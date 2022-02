Plansee fördert Forscherdrang der Kleinsten

Unterstützung dafür gab es von Anfang an von Seiten der Plansee Group, des größten Arbeitgebers im Bezirk. Seit 2021 ist der Verein zusätzlich MINT-zertifiziert. Spezielle Angebote führen die Kinder spielerisch an Themen wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik heran. „Die Neugierde der Kinder in diesen Bereichen zu fördern, passt sehr gut zu einem Hochtechnologie-Unternehmen wie der Plansee Group“, erläutert Vorstandssprecher Karlheinz Wex. Und Kindergärtnerin Renate Reinisch ergänzt: „Es ist jeden Tag von Neuem erstaunlich zu erleben, welches Interesse Kinder an Themen wie Elektrik, Biologie oder auch Chemie haben. Das möchten wir natürlich auch weiter unterstützen.“ (TT, fasi)