Einbrecher an Tankstelle in Reutte auf frischer Tat ertappt

Reutte – Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Reutte klickten in der Nacht auf Montag für einen 41-Jährigen die Handschellen. Der Mann öffnete laut Polizei gegen 1.20 Uhr gewaltsam die Schiebetür zum Verkaufsraum, wodurch er einen Alarm auslöste. Drei Polizeistreifen aus dem Bezirk wurden zum Tatort beordert.