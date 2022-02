Thiem zieht wieder durch: Trainingsbilder nähren Hoffnung auf Comeback

Endlich haut Dominic Thiem wieder richtig auf den Ball drauf. © FILIPPO MONTEFORTE

Miami – Es sind die Bilder, auf die Österreichs Tennis-Fans seit Monaten warten: Dominic Thiem steht auf dem Platz und zieht mit seiner krachenden Vor- und Rückhand wieder voll durch. „Ein guter Trainingstag hier in Miami“, schrieb der 28-jährige US-Open-Sieger zu dem Video, das er via Social Media vom Training in Florida verbreitete. Dort bestreitet der ehemalige Weltranglisten-Dritte, für den es heute auf Platz 40 zurückgeht, die finale Phase für das Comeback beim ATP-Masters in Indian Wells (ab 10. März).

Entgeltliche Einschaltung

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Erst vor wenigen Tagen hatte Thiem seine geplante Comeback-Tournee in Südamerika kurzfristig abgeblasen. Das nach einem Bänderriss am 22. Juni lädierte Handgelenk mache zwar „keine Probleme mehr“ und sei „besser denn je“, dafür tauchte nun eine Bänderverletzung an den Fingern auf. Die wollte der 17-fache ATP-Turniersieger unbedingt auskurieren lassen und verzichtete neben Cordoba, Buenos Aires und Rio de Janeiro auch auf den ohnedies kaum angepeilten Davis Cup Anfang März in Südkorea. Doch das Wichtigste: Thiem hatte lange Zeit Angst, die Vorhand wieder voll durchzuziehen, weil die Verletzung genau bei dieser Bewegung passiert war. Diese Angst scheint nun endgültig gebannt zu sein.