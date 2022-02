Gift im Champagner in bayerischem Lokal: Suche nach Täter läuft

Weiden in der Oberpfalz – Vergifteter Champagner soll zum Tod eines 52-jährigen Mannes in einem Restaurant im bayerischen Weiden in der Oberpfalz geführt haben. "Es hatte eine toxische, eine Giftwirkung", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag. "Es waren Dinge drin, die in einem Champagner eigentlich nicht vorkommen." Die toxikologischen Untersuchungen seien abgeschlossen. "Es gibt schon Ergebnisse". Ob diese noch am Montag veröffentlicht werden, sei noch unklar.