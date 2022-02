Mögliche Vergiftung in bayerischem Restaurant: Warten auf Obduktion

Weiden in der Oberpfalz – In dem Fall einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern im bayerischen Weiden in der Oberpfalz könnte laut Polizei am Montag die Obduktion des Todesopfers angeordnet werden. Am späten Samstagabend sollen sich mehrere Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren ein Getränk geteilt haben. Bei allen machten sich Vergiftungserscheinungen bemerkbar. Acht Betroffene kamen in ein Krankenhaus, ein 52-Jähriger starb noch in der Nacht auf Sonntag.