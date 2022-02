Keine EM-Medaille zum Geburtstag: Nur Rang fünf für Kammerlander

Weltmeister Thomas Kammerlander kam gestern bei der Naturbahnrodel-Europameisterschaft in Laas nicht über Platz fünf hinaus und ging mit seinem Material anschließend hart ins Gericht.

Laas – Reißende Serien können Fluch oder Segen bedeuten. Für Österreichs Naturbahnrodler war es gestern jedenfalls keine gute Nachricht, dass der in Laas (Südtirol) ermittelte Europameister nach zuletzt drei rot-weiß-roten EM-Titeln in Serie im Herren-Einsitzer keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Am Freitag im Training hatte der Routinier noch einen der beiden Läufe für sich entscheiden können. Bis gestern sei die Eistemperatur allerdings „extrem nach unten gerasselt“. Wie in der Folge auch die Laune von „Kammi“, dem bereits nach wenigen Renn- sekunden Übles schwante: „Ich habe schon in der ersten Kurve gemerkt, dass das Material überhaupt nicht passt.“