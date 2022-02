Sachbeschädigung in Innsbrucker Tiefgarage mit Feuerlöschern

Innsbruck – Am Sonntagabend haben Unbekannte in einer Tiefgarage in Innsbruck mit Feuerlöschern vandaliert. Wie die Polizei berichtete, wurde gegen 19 Uhr der Inhalt von mehreren Feuerlöschern über zwei Parkebenen der Garage in der Burgenlandstraße verteilt. Dadurch entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.