Lidl Österreich hebt Mindesteinstiegsgehälter an

Wien, Salzburg – Der Lebensmitteldiskonter Lidl Österreich erhöht die Mindesteinstiegsgehälter: Ab 1. März erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen auf Vollzeitbasis zumindest 2090 Euro brutto pro Monat. Das entspreche einer Überzahlung von 16 Prozent gegenüber dem Kollektivvertrag, teilte der Diskonter am Montag mit. Von der Erhöhung würden mehr als 1500 Mitarbeiter profitieren.

Lidl hat in Österreich über 5800 Beschäftigte und verfügt über mehr als 250 Filialen. Aktuell sind rund 900 Jobs ausgeschrieben. Man biete "sehr viel, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen", so Personalleiter Martin Wollmann in einer Aussendung. Es gebe unter anderem Teil- und Gleitzeitmodelle, Sabbaticals und betriebliche Gesundheitsvorsorge.