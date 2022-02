Nehammer für ersten bilateralen Besuch in der Schweiz empfangen

Wien, Zofingen, Zürich – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Montag vom Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis in der Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau empfangen worden. Auf dem Niklaus-Thut-Platz in der schmucken historischen Altstadt von Zofingen wurde Nehammer am roten Teppich mit militärischen Ehren begrüßt. Publikum war wegen angekündigter Proteste von Corona-Maßnahmen-Gegnern keines zugelassen - Störungen blieben jedoch aus.