18-Jähriger raste mit 115 km/h und Probeführerschein durch Brixlegg

Brixlegg – Ein 18-jähriger Autofahrer ist Samstagabend in Brixlegg mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h durch eine 50 km/h-Zone gerast. Der junge Mann, der noch einen Probeführerschein besaß, fuhr auf der Innsbrucker Straße in eine Geschwindigkeitskontrolle, berichtete die Polizei am Montag. Dem 18-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Eine Anzeige werde folgen, hieß es. (APA)