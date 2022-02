Die Reaktionen zum Gold-Coup: "Der schönste Tag in meinem Leben"

Der Sprung aufs oberste Treppchen fiel den ÖOC-Adlern dann nicht mehr schwer. © CHRISTOF STACHE

Manuel Fettner: "Unglaublich geil. Dass wir vier uns Olympiasieger nennen dürfen, ist richtig cool. Wir haben heute alle einen guten Job gemacht. Unglaublich, was da alles passiert ist! Mir persönlich bedeutet das extrem viel. Das ist auch immer ein bisschen eine Glücksgeschichte, aber wir haben gewusst, wir haben die Chance, und dass wir bis zum letzten Mann alles geben müssen. Jetzt werden wir es krachen lassen!"

Stefan Kraft: "Ich glaube, das ist der schönste Tag meines Lebens, obwohl ich schon so viel gewonnen habe. Gemeinsam mit dem Team bei einem Großereignis ganz oben zu stehen, Olympiasieger mit den besten Freunden zu werden, das ist unglaublich. Ich wollte unbedingt etwas mit heimnehmen, das hat man gesehen bei meinen ersten Durchgängen, jetzt habe ich es endlich."

Daniel Huber: "Wir waren heute mannschaftlich wirklich verdiente Olympiasieger. Olympiasieger... yeah. Für mich waren es zwei zähe Wochen, ich habe nicht so die Lösung gefunden, aber mich für heute nochmals richtig hingekämpft. Es war mental das Schwierigste meiner Karriere, so viele Hochs und Tiefs. Abnormal, was da heute abgegangen ist."

Jan Hörl: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich konnte meine besten Sprünge zeigen, es macht einfach richtig Freude, mit dem Team ganz oben zu stehen. Das ist ein Gefühlschaos. So eine Medaille wollte ich immer, jetzt habe ich sie mit dem Team und das in Gold, unglaublich! Ich war so nervös, aber es war so kalt und ich musste mich darauf konzentrieren, warm zu bleiben. Jetzt stehen wir mit dem Team ganz oben!"

Andreas Widhölzl (Cheftrainer): "Sie haben alle vier einen Superjob gemacht, vor allem bei diesen schwierigen Verhältnissen. Sie haben es alle cool gemacht, Fetti hat es heimgebracht. Ein Teambewerb ist immer auch die Leistung der ganzen Mannschaft, der Betreuer, die das ganze Jahr hackeln. Das geht von April weg und wenn man so belohnt wird, ist das umso besser. Ich war lange als Athlet dabei und als Trainer auch schon ein paar Jahre, aber so nervös war ich selten. Ich habe mich versteckt, damit ich nicht zuschauen muss. Aber ich habe volles Vertrauen in die Athleten, sie haben toll gearbeitet an den letzten Tagen. Wir haben einen sehr guten Team-Spirit, ich glaube, wir haben es auch verdient, dass wir gewonnen haben."