Romantisch bis witzig: Die schönsten Postings zum Valentinstag

Liebe geht um die Welt: Valentinstagsgrüße von den Beckhams, der Stadt Insbruck und der Caritas. © Instagram/Victoria Beckham, Stadt Innsbruck, Caritas Österreich

Innsbruck – Hier ein Küsschen, da eine Erinnerung an den Anfang einer noch immer großen Liebe: Auch die Stars feiern den Valentinstag. Und auch aus Tirol wird jede Menge Liebe in die Welt geschickt. Eine Auswahl der schönsten Posts – vom Alpenzoo bis zu den Beckhams.

Entgeltliche Einschaltung

Liebesgrüße aus Tirol

"Love is in the air" – Romantische Grüße sendet das Land Tirol heute per "Luftpost".

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Verliebt in Innsbruck

Eine Stadt, eine Liebe: Beinahe 90 Prozent der Innsbrucker sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Bundespräsident schenkt Blumen

Für Ehefrau Doris Schmidauer hatte Alexander Van der Bellen eine bunte Überraschung.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Verliebt auf dem Stubaier Gletscher

Beinahe so schön wie auf Wolke Sieben lässt sich der Valentinstag auf dem Stubaier Gletscher verbringen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Helene Fischer grüßt musikalisch

Von Helene Fischer gibt es eine Playlist zum Valentinstag.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Von Herz zu Herz

Ein herziger Gruß an die Tiroler Polizei.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Eine schrecklich nette Familie

Die Beckhams schicken ganz viel Liebe in die Welt: Englands Fußball-Superstar Beckham feiert nicht nur mit Ehefrau Victoria und einem Foto aus den jungen Tagen ihrer Liebe auf Instagram. Auch Tochter Harper wird daran erinnert, dass ihr Papa für die Ewigkeit ihr "Valentine" sein wird.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Auch Ehefrau Victoria blickt in ihrem Valentinstag zurück in die Vergangenheit – und zwar an den Tag, an dem das Paar herausfand, dass sie zum ersten Mal Eltern werden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Auch Romeo Beckham hält seine Liebste ganz fest.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Noch ein verliebtes Spice Girl

Geri Halliwell schickt ihrem Mann Christian Horner einen Valentinstagsgruß – und noch mehr Liebe an all die Singles da draußen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Er revanchiert sich mit einem Küsschen-Foto.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Keine roten Rosen in Sölden

Wer kein so großer Valentinstagsfan ist, ist in Sölden genau richtig. Ein wenig Liebe darf trotzdem nicht fehlen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Was man sich zum Valentinstag wirklich wünscht

Einer Studie zufolge verschenken die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten Schokoladen zum Valentinstag. Wenn wir aber tief in uns hineinhorchen, wissen wir, was wir wirklich wollen!

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Gedanken zum Valentinstag vom Innsbrucker Bischof

Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler lässt zum Tag des Hl. Valentin auch Blumen sprechen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Tom Ellis

Nicht teuflisch sondern ganz kuschelig zeigt sich "Lucifer"-Star Tom Ellis in seinem Valentinstag-Post mit Ehefrau Meghan Oppenheimer.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Gruß vom Freund und Helfer

Auch Österreichs Polizei schickt Valentinstagsgrüße.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Ein echter Rosenkavalier

Die Rosen hat Alfred selbst gepflückt und damit einer Mitbewohnerin im Pflegeheim eine Freude gemacht.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Schmatz von Max für Mama

Cathy Hummels lässt sich von ihrem Sohn Max ein Küsschen geben. Ehemann Mats ist im Moment nicht an ihrer Seite.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Wie sich Singles fühlen

Augen zu und durch. Wer am Tag der Liebe einfach nicht in romantische Stimmung kommen will, hat es heute schwer.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Ein Gruß aus Lienz

Aus dem Schloss Bruck kommt ein gezeichneter Gruß an alle Liebenden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Auch Keas lieben Rosen

Im Tiergarten Schönbrunn bekamen die intelligenten Keas Rosen und gefüllte Papierherzen geschenkt.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Das ÖBBussi

Bei der ÖBB werden nicht nur Züge verkuppelt ...

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Liebeserklärung auf Wienerisch:

Schon Friedrich Schiller hat gewusst: "Drum prüfe wer sich ewig binde!"

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Liebe hält auch gesund

Die ÖGK hat ein paar Vorschläge, wem sie diesen Valentinstag besonders viel Liebe schenken könnten.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Ein Schneeherz aus New York

Schauspieler Hugh Jackman tritt momentan am Broadway in New York auf und schickt herzige Grüße mit seinen Hunden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Online-Dating für Frösche

Wie es für den einsamsten Frosch der Welt ein wahrlich märchenhaftes Happy End gab.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Ein Herz von Udo

Selbstgemaltes schickt Udo Lindenberg in die Welt.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Herzliches aus Hintertux

Auch auf dem Hintertuxer Gletscher wärmt Liebe die Herzen von innen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Große Liebesgeschichten der Geschichte

Von einem König, der für seine große Liebe auf den Thron verzichtet und einer sagenhaften Romanze, die einen Krieg auslöste.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Liebe auf den ersten Blick im Alpenzoo

Zwischen dem Gänsesäger Männchen und seiner neuen Mitbewohnerin im Innsbrucker Alpenzoo hat es mächtig gefunkt.