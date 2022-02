Unbezahlte Tankrechnung: Lenker raste von Tirol nach Bayern, Polizist verletzt

Vomp, Baar-Ebenhausen – Mehr als 150 Kilometer weit ist ein Autolenker in der Nacht zum Sonntag vor der Polizei davongerast. Grund dafür war wohl eine nicht bezahlte Tankrechnung. Laut der Polizei querte der Mann den Grenzübergang Kiefersfelden. Als die Bundespolizei ihn kontrollieren wollten, sei er über die Autobahn 93 geflüchtet. Schließlich gelang es den Beamten, den flüchtigen Lenker auf der Autobahn 9 bei Baar-Ebenhausen in Bayern anzuhalten. Zuvor habe der 55-jährige Deutsche in der österreichischen Gemeinde Vomp in Tirol getankt und nicht bezahlt, teilte die Polizei mit.