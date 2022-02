Mann versenkte Sportwagen nach „Pinkelpause" im Neckar

Gundelsheim – Ein Mann ist am späten Sonntagabend mit seinem Luxuswagen nach einer Pinkelpause in der baden-württembergischen Kleinstadt Gundelsheim im Neckar gelandet. Der 37-Jährige hatte sein Auto an einer Bootsrampe in dem Ort im Landkreis Heilbronn geparkt, um dort seine Notdurft zu verrichten, wie die Polizei mitteilte.