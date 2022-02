Snoop Dogg und Kelly Clarkson moderieren „American Song Contest"

New York – Die Musiker Kelly Clarkson (39) und Snoop Dogg (50) sollen den „American Song Contest" moderieren. Das teilte der TV-Sender NBC während des Super Bowl am Sonntag mit, bei dem Snoop Dogg gemeinsam mit anderen Rappern während der Halbzeitpause auftrat. Das amerikanische Gegenstück zum Eurovision Song Contest soll am 21. März mit einer zweistündigen Show bei NBC starten. Das große Finale des „American Song Contest" soll am 9. Mai ausgestrahlt werden – einen Tag vor dem ersten Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin.